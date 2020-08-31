Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование, над которым работал перед отравлением Алексей Навальный

В нем рассказывается о депутатах городской думы и чиновниках администрации Новосибирска, которые, как утверждают авторы видео, являются бенефициарами крупных строительных компаний и организаций ЖКХ. Алексей Навальный по-прежнему находится в берлинской клинике. Политик, по словам врачей, остается в коме.