Пресс-секретарь президента Песков призвал не связывать избиение Егора Жукова и произошедшее с Алексеем Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать избиение Егора Жукова и произошедшее с Алексеем Навальным. При этом представитель Кремля выразил надежду, что виновные в нападении на политического активиста и ведущего «Эха Москвы» будут установлены и наказаны по закону, передает ТАСС. Между тем, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников в эфире «Эха Москвы» выразил уверенность, что нападение на Егора Жукова и отравление Алексея Навального обусловлены политическим заказом.

Нападение на Егора Жукова произошло накануне вечером у его дома. Двое неизвестных разбили ему лицо в кровь. Жуков сообщил, что серьезных трав головы не выявлено. Полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях. Политик Алексей Навальный уже больше недели остается в коме после отравления. Он находится в берлинской клинике «Шаритэ».