Мосгорсуд, как сообщили в СК, разрешил возобновить следствие по делу Сергея Фургала от 2004 года

Теперь ведомство сможет предъявить бывшему хабаровскому губернатору обвинение по ключевому эпизоду — убийству бизнесмена Евгения Зори. При этом следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению. В Хабаровске более 50-ти дней подряд идут акции в его поддержку.