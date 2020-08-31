Актер Михаил Ефремов утверждает, что в день ДТП ничего не помнит, потому что выпил бутылку водки

Артист добавил, что вину тогда признал, потому что был с похмелья, но теперь готов признаться только в пьянстве. Между тем, в Пресненском суде сегодня выступил еще один свидетель обвинения, который заявил, что видел Ефремова за рулем. По делу о ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы.