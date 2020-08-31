Сын Лукашенко забрал документы из лицея в Минске, передает белорусский портал Tut.by

Сотрудники учебного заведения при Белорусском государственном университете подтвердили это польскому «Еврорадио» на условиях анонимности. Николаю Лукашенко сегодня исполнилось 16 лет. Недавно в сети появилось видео, котором президент Белоруссии и его сын с автоматами в руках прилетают на вертолете в Дворец независимости в Минске на фоне массовых протестов. В оппозиции призвали расследовать факт передачи оружия несовершеннолетнему.