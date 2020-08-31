США призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Москва должна уважать суверенитет республики и право ее народа свободно и честно выбирать своих лидеров, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани. На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что сформирован резерв силовиков для возможной помощи Минску. В Белоруссии не утихают массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.