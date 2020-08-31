Семеро сотрудников МВД Южной Осетии арестованы по делу о гибели задержанного жителя Цхинвали, которая вызвала массовые протесты. О решении суда сообщили в Генпрокуратуре. Ранее сегодня в Южной Осетии прошли похороны Инала Джабиева, задержанного до этого по подозрению в покушении на главу МВД. Как передает «Интерфакс», на главную площадь столтцы республики пришли тысячи человек, в том числе президент Анатолий Бибилов. В субботу на фоне протестов он отправил правительство республики в отставку.