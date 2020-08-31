В расширенный состав Координационного совета белорусской оппозиции вошли 4 тысячи человек

Еще 10 тысяч заявок пока не обработаны. Это сообщил член президиума Координационного совета Максим Знак. ранее по факту создания Координационного совета было возбуждено уголовное дело о призывах захвата власти. Несколько членов совета были допрошены, в том числе и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.