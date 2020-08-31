Правозащитный совет Петербурга опубликовал открытое письмо в поддержку журналиста Давида Френкеля

Его авторы требуют наказать полицейского, который сломал корреспонденту «Медиазоны» руку. Это произошло на одном из избирательных участков во время голосования по внесению поправок в Конституцию. СК отказал в возбуждении уголовного дела, а самого Френкеля дважды оштрафовали – по обвинению во неповиновении сотруднику полиции и по статье о вмешательстве в работу избиркома. Недавно неизвестные разбили все окна в машине журналиста и проколи все шины.