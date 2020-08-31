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21:04, 31 августа 2020

Семьи петербургских медиков, которые погибли от COVID,не могут доказать чиновникам,что их близкие заразились на работе

Семьи петербургских медиков, которые погибли от коронавируса, не могут доказать чиновникам, что их близкие заразились на работе. Компенсации выплатили только за каждого третьего умершего медика.

Деньги за погибших сотрудников петербургских клиник получила только 21 семья из 75. Родственники месяцами доказывают администрациям больниц и чиновникам Смольного, что их близкие получили КОВИД-19 на работе, рассказывает «Новая Газета». Завотделением реанимации роддома № 9 Александр Шаронов лечил пациентку с коронавирусом, заболел и умер в июне, однако администрация больницы только сейчас признала, что доктор получил инфекцию во время исполнения должностных обязанностей. А родителям работницы Госпиталя ветеранов войн Марии Тышко до сих пор не выдали документ о том, считают ли её погибшей от коронавируса, несмотря на то, что их дочь скончалась ещё в апреле. Но самый громкий случай произошёл с семьёй одного из руководителей скорой помощи Владимира Маньковича. Медика посмертно наградили медалью Пирогова за борьбу с новой инфекцией, а соболезнования в связи с его кончиной выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Тем не менее родственники получили акт о том, что Манькович заразился на работе только после вмешательства прессы и депутатских запросов в Смольный.

Всего по официальным данным в Петербурге коронавирусом заболели около 8 тысяч медиков.



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