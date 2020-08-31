Полиция Москвы отказалась возбудить уголовное дело по факту утечки личных данных участников протестов 2019 года

Как передает портал «Овд-Инфо», связанный с ним адвокат Михатил Игнатьев получил ответ из МВД. Ранее он подал заявление в СК, которое было передано полиции. В начале августа прошлого года накануне очередной протестной акции в Москве против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму анонимный телеграм-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных во время протестов.
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