Сотрудник ФБК Георгий Албуров сообщил, что на его съемочную группу в Татарстане напали неизвестные

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров сообщил, что на его съемочную группу в Татарстане напали неизвестные. По его словам, прибыли полицейские, но они изымают технику у представителей ФБК. В своем «Твиттере» Албуров пояснил, что поводом стала съемка беспилотником с воздуха для нового расследования ФБК .