Гражданину Белоруссии, главе Католической церкви в республике, не дали въехать на его родину

Митрополит Тадеуш Кондрусевич провел на пограничном переходе более трех часов и был вынужден вернуться в Польшу, сообщает белорусский портал Tut.by. Пресс-секретарь Белорусской католической церкви Юрий Санько отметил, что митрополита не пустили без каких-либо объяснений. Представитель церкви подчеркнул, что у Кондрусевича есть только белорусское гражданство. Ранее митрополит призывал власти прекратить насилие и освободить всех задержанных во время протестов после выборов.