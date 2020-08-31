Александр Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании Павла Пустового

Ранее дипломат потребовал пересчета голосов на президентских выборах. Глава дипмиссии снят со своего поста с формулировкой за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, передает госагентство БелТА. В конце августа Лукашенко уволил посла в Словакии Игоря Лещеню, который вступил в поддержку мирных протестов на родине.