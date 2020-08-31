Помощник президента Максим Орешкин полагает, что в этом году Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира

На прокремлевском молодежном форуме «Территория смыслов» бывший министр экономики пояснил, что речь идет о паритете покупательной способности, передает ТАСС. Обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира к 2024 году Путин поручил правительству в 2018 году в рамках майского указа. Орешкин добавил, что ожидает спада ВВП России в этом году примерно около 4%. В то же время рейтинговое агентство Moody's прогнозирует спад российской экономики в 5,5%.