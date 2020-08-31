Отец Виктора Цоя назвал выдумками сообщения о письме к Путину из-за фильма Алексея Учителя о своем сыне

Роберт Цой сказал это в интервью телеканалу 360. Вместе с тем, он не знает, мог ли подобное письмо составить его внук Александр Цой. Ранее в СМИ появились утверждения, что отец и сын лидера «Кино» якобы призвали Владимира Путина не допустить выхода на широкий экран картины режиссера Алексея Учителя о легендарном музыканте.