Актер Михаил Ефремов в суде отказался признать вину в ДТП со смертельным исходом

Артист заявил, что ничего не помнит о столкновении, потому что в тот день уже к обеду выпил бутылку водки, а потом искал пиво, приводят его слова информагентства. Ефремов добавил, что вину тогда признал, потому что был с похмелья, но теперь готов признаться только в пьянстве. Михаилу Ефремову грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы.