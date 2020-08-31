Егор Жуков связал нападение на себя со своей политической деятельностью

Политический активист, бывший фигурант «московского дела» и ведущий «Эха Москвы» заявил, что никаких конфликтов на бытовой почве ни с кем у него не было. Жуков выразил сомнения, что дело будет раскрыто. Его слова приводят в соцсетях соратники активиста. В сообщении отмечается, что, по словам Жукова, обследование не выявило серьезных травм головы. При этом опубликована его фотография с разбитым в кровь лицом. Нападение произошло накануне вечером у дома Егора Жукова. Полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях.