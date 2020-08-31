Американская газета Washington Post в редакционной колонке потребовала расследовать отравление Алексея Навального

В публикации проводятся параллели с отравлениями журналистки Анны Политковской до ее убийства и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Реакцию Кремля на отравление оппонента главы государства журналисты издания сочли пугающе равнодушной. Ранее немецкий журнал «Шпигель» поместил на обложку Алексея Навального и Владимира Путина с подписью «Заговор против Навального. Кремль, яд и покушения на противников, которых боится Путин».