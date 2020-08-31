Валерий Цепкало: Тихановская не смогла стать «альтернативным президентом» Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не смогла стать «альтернативным президентом» страны. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

«Тихановская должна была заявить о том, что она победила на этих выборах, и тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые приносили бы ей присягу», — сказал он.

На вопрос журналиста, означает ли это, что С.Тихановской не удалось стать альтернативным лидером, В.Цепкало ответил утвердительно.

«Да, она ушла от этого. Но еще раз подчеркиваю, что мы, наверное, на большее не рассчитывали, потому что мы понимали, что ее муж находится в заложниках. Здесь и так было достигнуто больше, чем можно было ожидать», — отметил он.

Валерий Цепкало — один из основателей Парка высоких технологий в Белоруссии, направленного на развитие ИТ-бизнеса. Он пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Белоруссии в 2020 году, однако ЦИК отказала ему в регистрации.

Также ЦИК Белоруссии отказала в регистрации на выборы блогеру Сергею Тихановскому и бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. В отношении них возбудили уголовные дела и арестовали их.

15 августа представитель В.Цепкало сообщил, что в отношении политика возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. В.Цепкало объявлен в розыск в Белоруссии. 26 августа в его доме в Минске прошел обыск.

Ранее В.Цепкало вместе с семьей покинул Белоруссию. В настоящий момент он находится в Польше.