Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что госпитализирован с коронавирусом

Он утверждает в своем телеграм-канале, что соблюдал масочный режим и дистанцию, пользовался антисептиками, но, тем не менее, заразился. По последним данным, в Краснодарском крае подтверждено более 11 тысяч случаев коронавируса, умерли, согласно официальной статистике, 182 человека.