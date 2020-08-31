Актер Михаил Ефремов утверждает, что не помнит ДТП с его участием, поскольку к обеду выпил бутылку водки

Такое заявление он сделал в ходе допроса в Пресненском суде Москвы.

Ефремова впервые после небольшого перерыва представлял адвокат Эльман Пашаев. Ранее актер отказался от его услуг, но затем заключил новое соглашение. Подсудимый попросил не принимать его первые показания, где он признавал вину в смертельной аварии в центре Москвы. По утверждениям Ефремова, тогда он пошел на такой шаг из-за похмельного синдрома и давления СМИ. Например, он рассказал, что вечером перед аварией ездил искать пиво и не помнит, чтобы он был на автомобиле. Также актер уверяет, что не помнит и самой аварии: память, по его словам, к нему вернулась только на допросе перед следователем.

Под сомнение Ефремов поставил и результаты экспертизы, которые, как следует из ее выводов, говорят, что подсудимый систематически употребляет наркотики. Актер настаивает: он так сказал для того, чтобы сделать приятное эксперту. На некоторые уточняющие вопросы, впрочем, он отвечать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Между тем незадолго до своего допроса Ефремов сравнил себя с «приговоренным к казни» и символически назвал своим последним желанием проведение экспертизы лобового стекла своей машины.

В результате ДТП с участием Ефремова в начале июня погиб водитель фургона Сергей Захаров. Актера обвинили в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека по неосторожности. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.