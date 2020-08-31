В компании Евгения Пригожина «Конкорд» утверждают, что Интерпол прекратил розыск бизнесмена

В пресс-службе компании это связывают с решением суда. Как передает «Интерфакс», суд столичного округа Колумбия в марте согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Ранее Евгений Пригожин и его компания были включены в санкционный список. В США бизнесмена обвинили в причастности ко вмешательству в американские выборы в 2016 году. Подтверждения от Интерпола о том, что преследование Пригожина прекращено, пока не было.

Недавно Пригожин пообещал разорить Алексея Навального, если политик выживет после отравления. Навальный находится в состоянии комы в берлинской клинике.