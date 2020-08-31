Валерий Цепкало сомневается в возможности силового вмешательства России в ситуацию в Белоруссии

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сомневается в том, что Россия будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для возможной отправки в Белоруссию для помощи Лукашенко. Такое мнение В.Цепкало выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я в этой ситуации не вижу по большому счету необходимости и возможности для России каким-то прямым образом вмешаться во внутренние дела Белоруссии. Если это будет обычное демократическое движение, Лукашенко будет все дальше отжиматься и будет происходить раскол элит в Белоруссии, а он, наверное, будет происходить, поскольку люди, которые находятся в силовых органах, и бюрократия белорусская видят настроения белорусского общества и самого Лукашенко, то это сценарий, который, по большому счету, не предполагает никакого вмешательства», — сказал он.

В.Цепкало отметил, что, если А.Лукашенко применит силу в отношении протестующих, то российские подразделения также едва ли смогут повлиять на внутреннюю ситуацию. «Если Лукашенко применит силу и начнет из пулеметов стрелять по людям, то здесь какую роль могут сыграть гражданские подразделения, войска, скажем, МВД, которые без оружия принимают участие в каком-то разгоне демонстрантов. Если начнется, не дай Бог, в Белоруссии гражданская война, я не вижу, каким образом подразделения МВД могут повлиять на внутреннюю ситуацию, если войдет в конфликт армия», — сказал он.

При этом В.Цепкало добавил, что его разочаровала поддержка российским президентом А.Лукашенко. Он отметил, что заявление В.Путина о готовности создать резерв силовиков для возможной отправки в Белоруссию «формально говорит о потенциально возможно поддержке Лукашенко», но в действительности В.Цепкало не представляет себе реализацию такого сценария.

«Не знаю я, каким образом и зачем здесь какое-то внешнее вмешательство. Мы же на самом деле этого не хотим. Мы хотим иметь прекрасные отношения с Россией и российским народом, у нас культура во многом общая, которая формировалась на протяжении столетий. Никаких факторов, которые могли бы вбить клин в братские отношения, существующие между россиянами и белорусами, нет. Я думаю, что никто не захочет этого делать», — подчеркнул политик.