Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы потерпевших по своему делу, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ

Актер Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших по своему делу, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ (51-я статья Конституции РФ позволяет не свидетельствовать против себя -прим. ред.), об этом сообщает ТАСС. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.