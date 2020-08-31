Валерий Цепкало заявил, что реформа Конституции Белоруссии едва ли может привести к переговорам оппозиции с Лукашенко

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что реформа Конституции Белоруссии едва ли может привести к переговорам оппозиции с действующим президентом Александром Лукашенко.

«Мы не представляем, что за изменения конституционные, когда они будут приняты и это, наверное, не является какой-то базой и основой, чтобы с ним вести какие-то переговоры. Может быть, у него все изменения сведутся к тому чтобы увеличить функции Совета безопасности или управление делами, расширить полномочия. Мы не знаем в отношении чего и как он будет делать эту конституционную реформу», — сказал В.Цепкало в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политик добавил, что переговоры могут быть возможны, «если это будет сделано в рамках неких международных обязательств».

При этом В.Цепкало подчеркнул, что в Белоруссии необходимо провести реформу Конституции. Он назвал три основных изменения, которые необходимо внести в основной закон. Во-первых, сделать выборы в парламент по партийным спискам, как минимум половина, а не только по мажоритарным округам. Во-вторых, правительство должно формироваться на основании парламентского большинства. В-третьих, возможности роспуска парламента у президента должны быть ограничены: право распустить парламент у президента должно быть только в том случае, если парламент в течение месяца не может сформировать правительство.