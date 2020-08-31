Пресс-служба Минздрава подтвердила регистрацию в России препарата «Фризиум»

Французская компания «Санофи» подавала заявление на регистрацию лекарства еще осенью прошлого года, однако процесс затянулся. Общее число детей с эпилепсией в России, которым требуется этот препарат, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер оценивала в 2 тысячи человек, напоминает «Интерфакс». Ранее родителям, которые пытались его купить для своих детей через интернет, грозили уголовные дела.