Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина сообщила, что пришла в СК на очередной допрос

Политик предположила в «Твиттере», что ей предъявят обвинения в окончательной редакции. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о неоднократных нарушениях при организации митинга. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 5 лет. Этим летом Юлия Галямина активно участвовала в общественной кампании против внесения поправок в Конституцию.