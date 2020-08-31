Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, над которым работал Алексей Навальный перед отравлением

В 40-минутном фильме под названием «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить» рассказывается о депутатах городской думы и чиновниках администрации Новосибирска, которые, как утверждают авторы видео, являются бенефициарами крупных строительных компаний и организаций ЖКХ. Алексей Навальный по-прежнему находится в берлинской клинике. Политик , по словам врачей, остается в коме.