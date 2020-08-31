В Черногории Демократическая партия социалистов, которая была у власти более 30 лет, проиграла парламентские выборы

О своей победе объявила оппозиционная коалиция «За будущее Черногории». Ее лидер Здравко Кривокапич уже призвал к созданию экспертного правительства.

Президент Черногории Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов выборов. По его словам, борьба еще продолжается.

По словам Джукановича, его партия добилась исторических успехов для Черногории, благодаря ее деятельности страна стала независимой.

Накануне в российском МИДе вновь заявили, что утверждение властей Черногории о вмешательстве Москвы в выборы беспочвенны.

Победа оппозиции может привести к улучшению отношений Черногории с Россией. Так считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Елена Гуськова.

Итог парламентских выборов в Черногории предопределит судьбу страны на ближайшие десятилетия, — таков основной тон публикаций в зарубежной прессе.

Британская The Independent напрямую пишет, что речь идёт о соревновании между про-Натовскими силами в стране и теми, что поддерживают близкие отношения с Россией. Последних, в основном называют «Сербскими националистами». Их также поддерживает Сербская Православная Церковь, которая резко выступает против закона о национализации части религиозной собственности.

Впрочем, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд: действующего главу Черногории Мило Джукановича, как напоминает всё та же The Telegraph, обвиняют в связях с организованной преступностью. Тот, правда, отрицает обвинения и говорит про специально поддерживаемую кампанию против него, её, по словам Джуканович, финансируют Россия и Сербия.

Эксперты арабского телеканала Al Jazeera полагают, что если про-российской оппозиции удастся сформировать новое правительство, это приведёт к масштабным изменениям в политике страны: начиная от того, что Черногория может сменить свою политику в отношении независимости Косово, заканчивая ещё большим усилением влияния Москвы на внутренние дела.

Впрочем, про степень вмешательства России в ситуацию в Черногории, СМИ пишут не первый раз. Как напоминает журнал The Economist, еще в ходе прошлой кампании 2016 года, правительство страны объявило о раскрытии заговора, который якобы курировали из Москвы. Двух политиков, по сообщению BBC посадили на 5 лет по обвинению в организации переворота.

Вообще, уровень конфликта между различными сторонами зашкаливает, — уверено издание: среди основных обвинений в отношении властей -— это низкое качество управление страной, коррупция, непотизмом и прочие грехи. Но всё, как пишет The Economist, сводится к спорам вокруг религии. К примеру, некоторые православные священники утверждают, что «действующее правительство поддерживается сатанистами»; а сторонники властей парируют, называя оппозицию «фашистами в рясах».

Впрочем, эту поляризацию объясняют эксперты телеканала Евроньюс: «Этому противостоянию между Востоком и Западом в Черногории — десятилетия, если не века; и сейчас они становятся всё глубже да так, что главный принцип разделения таков: «Ты с нами или против нас». Здесь же объясняется и высокая заинтересованность России во внутренних делах страны: ведь Черногория — это Ахиллесова пята Европы; стоит только задеть Балканы и всю Европу будет трясти».

Российский МИД ранее не раз отвергал обвинения о вмешательстве Москвы во внутренние дела Черногории.