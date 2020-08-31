Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, по данным источника ТАСС, отказался от досудебного соглашения со следствием. Предложение признать вину он считает давлением на него. Бывший глава региона находится в СИЗО Лефортово. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей.