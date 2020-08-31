Суд в Гааге после двухмесячного перерыва вернулся к рассмотрению дела о сбитом малазийском «Боинге»

Одним из главных вопросов стало требование компенсации родственникам жертв крушения лайнера в небе над Донбассом.

Тему выплат, на которые могут рассчитывать близкие погибших, подняли адвокаты самих потерпевших. Они убеждены: назначить компенсации – в компетенции гаагского суда, а значит, будут их требовать с подсудимых. Как передает агентство ««Интерфакс»-Украина», подобные иски намерены подать свыше 300 человек – это может произойти в феврале следующего года. Помимо этого, свыше 70 родственников жертв крушения «Боинга» хотят выступить в суде. Наконец, представители потерпевших в очередной раз обвинили российские власти в дезинформации, которая, по их утверждению, затрудняет расследование.

Защита, в свою очередь, сегодня подчеркнула, что намерена в ближайшее время встретиться с одним из обвиняемых в крушении «Боинга» россиянином Олегом Пулатовым, чтобы согласовать тактику. Без этого, по мнению адвокатов, дело слушать нельзя. Раньше, настаивает защита, встреча не могла произойти из-за эпидемии коронавируса. Вместе с тем, сторона обвинения выразила свое недоумение, указав на то, что с некоторыми странами Россия возобновила авиасообщение.

Всего обвиняемыми по делу о сбитом «Боинге» проходят четыре человека. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом «Стрелков», а также его подчиненные Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Никто из них свою вину не признал – и никто из них не присутствует в суде. Адвокатами представлен только Пулатов. Следствие же считает, что Гиркин и его подчиненные причастны к перевозке из России в зону конфликта в Донбассе зенитного ракетного комплекса «Бук». Из него, в свою очередь, по мнению расследователей, и был сбит «Боинг». При этом они не говорят, была ли атака намеренной или же трагедия стала следствием ошибки. Россия свою причастность к случившемуся отрицает.

На борту разбившегося летом 2014 года «Боинга» находились почти 300 человек, все они погибли.