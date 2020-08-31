Актер Михаил Ефремов заявил, что в день ДТП к обеду выпил бутылку водки, поэтому не помнит столкновения

Он попросил суд не принимать во внимание его первоначальное признание вины, передает «Интерфакс». Ефремов сказал в Пресненском суде, что вину тогда признал, потому что был с похмелья, но теперь готов признаться только в пьянстве. Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы.