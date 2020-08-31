Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь утверждает, что с ее счетов принудительно взыскали средства в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и организаций, подконтрольных мэрии Москвы. Теперь на счетах -34 миллиона рублей. Соболь говорит, что по некоторым искам она уже долг погасила.

Все деньги, поступающие на любой из счетов Соболь, будут автоматически списываться в счет погашения долга, — объяснил «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

Напомню, Любовь Соболь проигрывала суды по искам Мосгортранса, Автодора, МВД и других организаций, которые предъявляли ей и другим незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму иски об ущербе из-за акций протеста.