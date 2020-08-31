МВД сообщила сегодня о возбуждении уголовного дела по факту нападения на политического активиста Егора Жукова

МВД сообщила сегодня о возбуждении уголовного дела по факту нападения на политического активиста и ведущего «Эха Москвы» Егора Жукова. Речь идет о статье «побои». Неизвестные избили Жукова возле его дома, их было двое, они скрылись на самокатах. Соратник Егора Жукова Станислав Топорков рассказал в эфире «Эха Москвы», что за Жуковым и его командой велась слежка.

Станислав Топорков напомнил, что на Егора Жукова уже пытались один раз напасть. Полиция тогда отказала в возбуждении уголовного дела. Адвокат Мурат Мусаев надеется, что правоохранительные органы во всем разберутся.

В Кремле не готовы связывать избиение Егора Жукова с его политической позицией. Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, на произошедшее с Егором Жуковым отреагировали в Евросоюзе. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Бореля сказал, что это тревожный сигнал об отношении в России к СМИ.