С завтрашнего дня в Москве начинается прививочная кампания от гриппа

В департаменте здравоохранения говорят, что в городе будут работать около 450 пунктов, где можно будет получить вакцину. При этом глава департамента Алексей Хрипун посоветовал выдержать месяц между прививкой от гриппа и коронавируса. Он напомнил, что вакцина от COVID-19 должна еще пройти все этапы испытаний.

Смольный планирует привить от гриппа не менее 60 процентов горожан. Масштабная вакцинация в детских поликлиниках должна начаться на этой неделе. Впрочем, уже возникли первые проблемы.

Прививку от гриппа необходимо сделать более чем трем миллионам двумстам тысячам петербуржцев. В этом году врачи советуют всем привиться особенно настойчиво. На то есть ряд причин. Как сообщает портал «Доктор Питер», в России ожидают три новых штамма вирусов гриппа. Кроме того, даже специалистам пока неизвестно, как в предстоящем эпидсезоне грипп будет взаимодействовать с коронавирусом. Эпидемиолог Боткинской Больницы Анна Сталевская, рассказала, что прививка сможет защитить горожан хотя бы от тяжелого течения гриппа, и снизит вероятность так называемой микст-инфекции. Это заражение гриппом и новым коронавирусом одновременно. По данным портала «Доктор Питер», первые 200 тысяч детской вакцины «Совигрипп» по федеральным поставкам пришли на фармбазу Петербурга еще 21 августа, но масштабную вакцинацию в детских поликлиниках начнут только на этой неделе. В комитете по здравоохранению задержку объяснили тем, что были не готовы разрешительные документы, поэтому развозку препарата по лечебным учреждениям начали только несколько дней назад. Препарат для взрослых поступил в Петербург сегодня. В то же время новой вакцины, которая защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа, в городе пока нет. Однако врачи советуют не ждать, а прививаться той вакциной, которая будет в кабинете.

Специалисты считают, что пик заболеваемости гриппом в этом сезоне придется на период с декабря по март следующего года.