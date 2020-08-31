Официальная статистика последних дней показывает, что в России увеличивается число инфицированных коронавирусом

Суточный прирост наблюдается в течение пяти дней, а общее число заболевших за время пандемии приближается к миллиону.

Показатель вплотную приблизился к отметке в 5 тысяч. В воскресенье положительный тест сдали 4993 человека. Это на 13 больше, чем днем ранее. В целом ситуация остается стабильной, хотя до 26 августа количество новых случаев, выявленных за сутки, постепенно снижалось. По всей видимости уже завтра общее количество заболевших КОВИД-19 в России превысит психологическую отметку в миллион человек. Между тем, в августе по сравнению с июлем положительных тестов на коронавирус стало меньше почти на 20 процентов. В Москве картина обратная. Последний месяц лета дал положительную динамику в сравнении с июлем и дневной прирост стабильно держится около отметки в 600 случаев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверяет, что курортная миграция россиян на распространение инфекции не повлияла, поскольку вирус в соленой воде распространяется хуже.



Массовая вакцинация от коронавируса ожидается не раньше ноября.