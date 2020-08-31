Российские власти утверждают, что система образования в стране полностью готова к началу нового учебного года

Роспотребнадзор в очередной раз заявил, что дистанционного обучения с 20 сентября в школах вводить не планируют. Школьники будут учиться очно. Московские власти утверждают, что все работники школ и учебных заведений протестированы. Только у 3% тест на COVID-19 оказался положительным. Более чем у 13% обнаружены антитела.

В руководстве московских школ пока неизвестно об алгоритме действий в случае, если у сотрудника обнаружен коронавирус во время учебного года. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор московской школы №45 Михаил Шнейдер.

Михаил Шнейдер добавил, что в отличие от учителей, регулярно проходящих тесты на наличие вируса, беспокойство внушают родители, постоянно посещающие школу.

Реализация рекомендованных мер учебных заведений – сложный процесс. Его успех зависит от слаженной работы всех заинтересованных сторон, — сказал «Эху Москвы» председатель комиссии по образованию Евгений Бунимович.

Отметим, что во многих московских школах еще не было известно, во сколько дети должны приходить на занятия 1 сентября.

В преддверии 1 сентября многие родители растеряны. Они не понимают, как будет организован учебный процесс, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Юрий Сапрыкин.

Готовы ли родители отправить своих детей школы в непростой эпидемиологической ситуации?

Абсолютное большинство опрошенных родителей не видит поводов для беспокойства, несмотря на статистику по приросту заболевших, которая полгода назад, в начале эпидемии, повергла бы их в ужас. Николай, например, не верит в опасность вируса, он готов отпустить внука в первый класс.

Эдурад также считает, что опасность коронавируса преувеличена. С ними согласна и Наталья.

Чего бояться? Эту фразу повторяли многие, среди них Михаил – у него двое внуков школьного возраста.

У Екатерины опасения из-за коронавируса и открытия школ в этой ситуации все же есть, но продолжать дистанционное обучение она не хочет.

Того же мнения придерживается и еще одна жительница района, мама ученицы местной школы.

Опыт дистанционного образования в этом вопросе стал для родителей более весомым аргументом, чем опасность инфекции.

Напомним, что в Москве суточный прирост заболевших уже длительное время остается на уровне 700 человек в день.

Сегодня, кстати, Роспотребнадзор сообщил об итогах исследования, согласно которому самый стойкий иммунитет к COVID-19 — у детей до 13 лет.

К новым правилам готовятся не только школы, но и российские вузы. Об этом пишет «Московский комсомолец» в статье «Очка» только для начинающих".

В нынешней ситуации власти поступают правильно, дав разрешение на очную форму обучения в школах и вузах. Об этом на днях дал понять Владимир Путин.

Сам Путин завтра примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи.