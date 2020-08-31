Глава республики Коми пожаловался Владимиру Путину на состояние дорог в регионе

Владимир Уйба по видеосвязи сказал президенту, что в непогоду более двухсот населенных пунктов становятся труднодоступными. Как сообщается на сайте Кремля, руководитель республики также сказал, что из почти пяти тысяч километров муниципальных дорог в Коми около четырех тысяч – это либо бывший асфальт, либо земля и глина. Путин пообещал дать соответствующие поручения.