Минздрав, по сведениям профильных СМИ, зарегистрировал в России препарат «Фризиум»

Родителям, которые пытались его купить для своих детей, больных эпилепсией, через интернет, грозили уголовные дела. Как пишет деловой журнал об индустрии здравоохранения Vademecum, французская компания Sanofi подала документы на регистрацию своего препарата в России почти год назад.