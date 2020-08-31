Два участника протестов в Хабаровске объявили голодовку в знак несогласия с решением суда

Центральный районный суд города сегодня назначил Андрею Маклыгину 10 суток ареста по обвинению в создании, помех движению транспорта, а Ростиславу Смоленскому – 20 суток ареста по статье о повторном нарушении порядка проведения акции, сообщает портал ОВД-Инфо. Оба они были водителями машины с плакатами, которая ехала во главе колонны протестующих.