Глава МВД Белоруссии Юрий Караев утверждает,что в стране ни одного военнослужащего из России или сотрудника Росгвардии

Министр сказал это российскому каналу RT, передает РИА «Новости». На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что сформирован резерв силовиков для возможной помощи Минску. В Белоруссии не утихают массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.