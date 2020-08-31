Депутат Мосгордумы Бунимович назвал адекватными меры профилактики коронавируса в московских школах

Председатель комиссии Мосгордумы по науке и образованию Евгений Бунимович назвал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адекватными меры профилактики коронавируса в московских школах.

Е.Бунимович отметил, что введенные в московских школах дополнительные меры безопасности соответствуют общеевропейскому опыту. При этом он считает, что их реализация зависит от каждой конкретной школы.

«Очень многое зависит от школьного здания, от того, как оно выстроено, где-то легче разделить на перемены, где-то труднее. Я сочувствую завучам, которые составляли расписание с разным началом занятий и движением в столовую. Насколько это будет реализовано, мы увидим в ближайшее время», — сказал депутат.

Е.Бунимович добавил, что получает сообщения от москвичей с вопросами о реализации мер профилактики коронавируса в школах. «Я тоже получаю достаточное количество сигналов: кто-то не знает, кто-то не понял, где-то не свершилось. Но ситуация особая. Мы, — и родители, и дети, и учителя, — должны попробовать все-таки в рамках здравого смысла реализовать все требования, потому что это не какие-то придуманные в кабинетах безумные ситуации, а это реальный коронавирус, реальная пандемия. Это вопрос здоровья нас самих, наших близких, дедушек и бабушек», — заключил он.