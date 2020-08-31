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17:11, 31 августа 2020

Александр Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на личности президента

Сейчас, по его словам, система носит несколько авторитарный характер.

Ранее Александр Лукашенко говорил о готовности отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы.



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