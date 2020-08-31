Компания «Гербалайф», которая продает био-добавки, согласилась выплатить в США штраф 123 миллиона долларов

Ей пришлось заключить соглашение с Федеральной прокуратурой и с комиссией по ценным бумагам и биржам для урегулирования претензий в подкупе чиновников в Китае и фальсификации бухгалтерских книг и записей. По версии прокуратуры, компания давала взятки, чтобы получить лицензии для прямой продажи биодобавок, а также чтобы повлиять на ход правительственных расследований в отношении своих дочерних фирм, — передает «Интерфакс».