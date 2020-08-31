В Координационном совете белорусской оппозиции сообщили о задержании члена его президиума Лилии Власовой

В ее доме прошел обыск. Что конкретно ей инкриминируют – неизвестно, ранее по факту создания Координационного совета было возбуждено уголовное дело о призывах захвата власти. Несколько членов совета были допрошены, в том числе и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.