Соратники Алексея Навального выпустили фильм о его поездке по Сибири, закончившейся его госпитализацией

В нем говорится о депутатах парламента Новосибирска, которые связаны со строительными компаниями.

Свое расследование соратники Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», связали с намеченными на 13 сентября выборами в Совет депутатов Новосибирска. В частности, одна из частей фильма посвящена члену фракции «Единая Россия» Алексею Джулаю, владеющему строительной компанией «Дискус». Она же производит и бетонные плиты. В расследовании утверждается, что многие из построенных «Дискусом» домов находятся в аварийном состоянии. При этом, по словам соратников Навального, Джулай также владеет и управляющей компанией, которая получает деньги за оплату воды и электроэнергии. Другая часть расследования посвящена еще одному депутату-единороссу Евгению Покровскому: он, как утверждается, владеет участком на небольшом острове площадью около 2 тысяч кв.м. Также говорится, что бизнесом владеет его 25-летний сын, который, согласно фильму, уже смог организовать строительство целого микрорайона.

Навальный в настоящий момент находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких; его соратники уверены, что оппозиционер был отравлен. К этому же выводу пришли и врачи берлинской клиники «Шарите».