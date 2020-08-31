СПЧ попросил главу МВД взять на контроль расследование дела о нападении на Егора Жукова

Комиссия по СМИ президентского совета по правам человека попросила главу МВД взять на контроль расследование дела о нападении на Егора Жукова. Как говорится в заявлении комиссии, есть основания полагать, что политический активист и ведущий «Эха Москвы» был избит именно из-за журналистской деятельности, — передает ТАСС. На Егора Жукова, бывшего фигуранта «московского дела», накануне напали и избили возле его дома двое неизвестных. Полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях.

Защита Егора Жукова надеется, что полицейские будут расследовать не только вчерашнее нападение, но и предыдущую попытку избиения, — сказал «Эху Москвы» его адвокат Мурад Мусаев.

По словам Мурада Мусаева, Егор Жуков чувствует себя нормально, но вероятные последствия травм могут дать о себе знать в дальнейшем.