Вице-премьер Юрий Трутнев, как сообщил его помощник, вернулся на работу в здание правительства после коронавируса

До этого три его теста на новую инфекцию были отрицательными, — передает ТАСС. Положительный тест Трутнев сдал в середине августа. После этого он работал дистанционно. Ранее коронавирусом переболели премьер Михаил Мишустин, министры энергетики, культуры и строительства, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, в России с начала пандемии было выявлено 995 тысяч заболевших, 809 тысяч выздоровели. Согласно официальной статистике, скончались свыше 17 тысяч человек.