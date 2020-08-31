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16:33, 31 августа 2020

«Коммерсантъ» утверждает, что СК не может начать уголовное преследование Сергея Фургала по ключевому эпизоду его дела

Газета «Коммерсантъ» утверждает, что СК не может начать уголовное преследование Сергея Фургала по ключевому эпизоду его дела. Речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Издание поясняет, что 16 лет назад прокурор Хабаровска прекратил уголовное преследование Сергея Фургала по этому делу за недостаточностью улик. В конце июля Басманный суд Москвы отменил это решение, но защита Сергея Фургала его оспорила. Заседание Мосгорсуда по этому вопросу перенесли с сегодняшнего дня на 21 сентября. Бывшего Хабаровского губернатора Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации убийств предпринимателей в середине нулевых, свою вину он отрицает. В Хабаровске уже почти два месяца продолжаются акции в его поддержку.



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