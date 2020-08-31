Газета «Коммерсантъ» утверждает, что СК не может начать уголовное преследование Сергея Фургала по ключевому эпизоду его дела. Речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Издание поясняет, что 16 лет назад прокурор Хабаровска прекратил уголовное преследование Сергея Фургала по этому делу за недостаточностью улик. В конце июля Басманный суд Москвы отменил это решение, но защита Сергея Фургала его оспорила. Заседание Мосгорсуда по этому вопросу перенесли с сегодняшнего дня на 21 сентября. Бывшего Хабаровского губернатора Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации убийств предпринимателей в середине нулевых, свою вину он отрицает. В Хабаровске уже почти два месяца продолжаются акции в его поддержку.