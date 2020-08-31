Газета «Коммерсантъ» утверждает, что СК не может начать уголовное преследование Сергея Фургала по ключевому эпизоду его дела. Речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Издание поясняет, что 16 лет назад прокурор Хабаровска прекратил уголовное преследование Сергея Фургала по этому делу за недостаточностью улик. В конце июля Басманный суд Москвы отменил это решение, но защита Сергея Фургала его оспорила. Заседание Мосгорсуда по этому вопросу перенесли с сегодняшнего дня на 21 сентября. Бывшего Хабаровского губернатора Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации убийств предпринимателей в середине нулевых, свою вину он отрицает. В Хабаровске уже почти два месяца продолжаются акции в его поддержку.
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Charite: Алексей Навальный действительно был отравлен «Исход заболевания остается неопределенным, и долгосрочные последствия, в особенности в области нервной системы, в настоящий момент времени не могут быть полностью исключены», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте немецкой клиники…
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
Популярное за неделю
Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…